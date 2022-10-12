Westinghouse продадуть за $7,9 мільярда через підвищення інтересу до ядерної енергетики

Американську ядерну енергокомпанію Westinghouse Electric купує консорціум, підтримуваний приватними інвестиціями, в межах угоди на $7,9 млрд.

Як пише Financial Times, війна в Україні стимулює новий інтерес до галузі, яка втратила популярність у інвесторів, передає Forbes.

Один із найбільших у світі інвесторів у чисту енергетику Brookfield Renewable Partners, а також постачальник уранового палива Cameco купують Westinghouse, роблячи ставку на те, що проблеми клімату та енергетичної безпеки відродять атомну галузь.

Вони придбають групу, що виробляє технології, які використовуються приблизно в половині з 440 ядерних реакторів світу, у окремого підрозділу Brookfield Asset Management, що управляє приватними інвестиціями.

"Ми спостерігаємо одні з найкращих ринкових показників, які ми коли-небудь бачили в секторі ядерної енергетики", – сказав виконавчий директор Cameco Тім Гітцель, додавши, що "ядерна енергія стає все більш важливою у світі, в якому пріоритет віддається електрифікації, декарбонізації та енергетичній безпеці".

Cameco вже оголосила про продаж акцій на суму $650 млн для фінансування угоди.

Зазначається, що вторгнення РФ в Україну ще більше привернуло увагу до ядерної енергетики, оскільки країни поспішають знайти надійну заміну російським нафті та газу.

Brookfield Renewable Partners придбає 51% акцій Westinghouse за $2,3 млрд, а Cameco – 49% компанії за $2,2 млрд. При включенні $3,4 млрд до існуючого боргу, який зберігається на балансі Westinghouse, покупці заплатять за підприємство $7,9 млрд.

Після завершення продажу частина компанії належатиме Brookfield Transition Fund, який очолює колишній керівник Банку Англії Марк Карні.

У короткостроковій перспективі Westinghouse може отримати вигоду від заміни постачальників для більш ніж 30 західних реакторів, що працюють за російською технологією. Компанія запросила прискорений дозвіл на заміну палива для електростанцій у таких країнах, як Чехія, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Фінляндія.

Як повідомлялося, у серпні НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали угоду про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000.

Нагадаємо, що в березні "Енергоатом" заявив про повну відмову від закупівлі російського ядерного палива.