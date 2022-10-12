Податкова служба відновила роботу своїх електронних сервісів

Державна податкова служба відновила роботу всіх своїх електронних сервісів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Державна податкова служба України інформує, що всі електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет працюють у штатному режимі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня податкова служба обмежила доступ до електронних сервісів по всій території України.

Як повідомлялося, у сервісних центрах МВС призупинено видачу водійських прав та реєстрацію авто через перебої з електропостачанням.