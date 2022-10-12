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Мережі АЗС підвищують ціни на дизпальне

бензин

Низка операторів роздрібного ринку 12 жовтня підвищили вартість пального.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

При цьому більшість операторів підняли ціни на дизельне пальне. Зокрема, в мережах Shell, "БРСМ-Нафта" і Chipo воно здорожчало на 50 копійок – до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,2 грн/л відповідно.

На 1 грн ціна на дизпаливо виросла на станціях "Укр-Петроль" (50,6 грн/л) і "Олас" (53,9 грн/л).

У мережах VostokGaz і Mango дизпальне в ціні прибавило 2 грн і 80 копійок, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.

Водночас на станціях "Укр-Петроль", "Олас", "Chipo" й VostokGaz на 0,5-2 гривні здорожчали бензини.

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АЗС (1587) бензин (1106) ціни (3433) дизпаливо (1282)


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