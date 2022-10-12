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Нацбанк сподівається отримати ще $11 мільярдів зовнішнього фінансування до кінця року

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Україна цього року вже отримала $19,8 млрд зовнішнього фінансування і до кінця року очікує ще понад $11 млрд.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, передає Інтерфакс-Україна.

"Можливо, частина перейде на наступний рік. Але, враховуючи макрофінансову допомогу від ЄС, поставлене в Конгресі США питання щодо виділення додаткових ресурсів для України, у тому числі для забезпечення фіскальної стійкості, очікуємо на значні обсяги міжнародної допомоги до кінця року", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Коментуючи закладені в проєкті держбюджету на 2023 рік $38 млрд зовнішнього фінансування, Гелетій наголосив на пріоритеті для уряду та Нацбанку в цьому напрямку в перспективі місяця – робота з МВФ і відкриття нової великої програми для України, окрім отримання найближчими днями ще $1,3 млрд екстреного фінансування у рамках інструменту RFI.

"Це може бути або EFF (Extended Fund Facility), або Стенд-бай. Тобто, класична розширена програма, яка спрямовуватиметься на подолання розривів платіжного балансу та проведення структурних реформ. Вона буде свого роду бенчмарком для всіх міжнародних партнерів. Ми активно над цим працюємо", – заявив заступник голови Нацбанку.

За його словами, у жовтні має відбутися місія МВФ, з якою обговорюватиметься цілий каскад питань, у тому числі макроекономічна ситуація в Україні, питання бюджету 2023 року та валютно-курсової політики.

"Це буде команда з новим керівником місії. Я сподіваюся, що ми матимемо плідний діалог, який сприятиме кращому розумінню з боку МВФ поточних викликів для нашої країни, нашої фіскальної та монетарної політики", – зазначив Гелетій.

При цьому він додав, що однієї такої програми МВФ навряд чи буде достатньо, тому потрібно активно працювати з іншими партнерами, насамперед із ЄС, США та іншими країнами G7.

Автор: 

МВФ (1745) НБУ (9258) допомога (1531)


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