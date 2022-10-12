Великі мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на автогаз
Середня роздрібна ціна скрапленого газу на АЗС 12 жовтня зросла на 14 копійок – до 26,72 гривень за літр.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Так, мережі WOG і ОККО підняли ціни на 18 і 20 копійок до 27,21 і 27,27 грн/л відповідно. На "Авантаж 7" газ подорожчав на 40 копійок – до 25,25 грн/л.
У таких мережах як "БРСМ-Нафта", Shell, "Олас, Rodnik, VostokGaz і Mango автогаз подорожчав на 5-55 копійок за літр.
Також на 16 копійок збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 25,89-26,08 грн/л.
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