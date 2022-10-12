Потужність газопроводу з Азербайджану у Європу збільшать удвічі

Потужність Трансадріатичного газопроводу (TAP) до кінця 2027 року розширять до 20 мільярдів кубометрів газу на рік.

Про це заявив керуючий директор трубопровідної компанії TAP AG Лука Шіппаті, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розширення потужностей TAP відбудеться до кінця 2027 року. Це буде зроблено без прокладання нових труб і без необхідності проведення нових робіт на території Італії, тільки за рахунок встановлення нових компресорів у Греції та Албанії", – заявив голова компанії.

Шиппаті наголосив, що TAP AG разом з виробниками газу та операторами "Південного газового коридору" відданий плану розширення потужностей газопроводу TAP до 20 млрд кубометрів на рік для постачання додаткових обсягів газу до Італії та Європи в цілому.

Він додав, що роботи з розширення TAP слід розпочати вже у рамках підготовки до зими 2023-2024 років.

"TAP вже забезпечує Італію новим джерелом газу за новим маршрутом і задовольняє понад 14% попиту країни при загальному збільшенні обсягів постачання більш ніж на 60% порівняно з поставленими (обсягами, – ред.) минулого року", – наголосив керуючий директор TAP AG .

Шиппаті додав, що обсяги постачання азербайджанського газу до Європи газопроводом TAP у 2022 році оцінюються в 11 млрд кубометрів.

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Як повідомлялося, раніше міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез заявив, що обсяги постачання газу Трансанатолійським газогоном (TANAP) буде збільшено з 16 млрд кубометрів до 32 млрд кубометрів на рік. TANAP проходить територією Азербайджану, Грузії і Туреччини, де з'єднується з Трансадріатичним трубопроводом (ТАР), яким газ постачається у Грецію, Албанію, Італію.

ТАРпризначений для транспортування близько 10 млрд кубометрів на рік природного газу з родовища Шах-Деніз в рамках "Стадії-2" його розробки до Європи. Пропускна спроможність газопроводу дозволяє збільшити його потужність удвічі - до 20 млрд кубометрів на рік.

Загалом у 2022 році обсяг експорту азербайджанського газу становитиме 22-23 млрд кубометрів (у 2021 році – 22 млрд кубометрів). При цьому влада Азербайджану заявила про плани з експорту до Європи в 2022 році 11,5 млрд кубометрів газу.