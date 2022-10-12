Путін запропонував перенаправити транзит російського газу до Європи через Туреччину (оновлено)

Росія могла б перенаправити обсяги газу, що раніше транспортувалися до ЄС "Північними потоками", через Чорне море, створивши в Туреччині найбільший газовий хаб.

Про це російський президент Владімір Путін заявив на форумі "Російський енергетичний тиждень", повідомляє Інтерфакс.

Він нагадав, що Росія вже постачає газ до Туреччини морськими газопроводами "Турецький потік" і "Блакитний потік".

Водночас Путін заявив, що головними бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" є США, Україна та Польща.

"Адже підвищується геополітичне значення газових систем, що залишаються – вони проходять територією Польщі, "Ямал-Європа" – територією України (два потоки), все свого часу побудувала Росія за свої гроші, а також США, звичайно, які тепер можуть постачати енергоресурси за високими цінами", – заявив Путін, попри те, що ці газопроводи було побудовано ще за часів СРСР.

Голова російського "Газпрому" Олексій Міллер на тому ж форумі підтримав ідею збільшити транзит газу через Туреччину, оскільки відновлення роботи "Північних потоків" може тривати роками.

"Скільки часу буде потрібно для відновлення? Технологічні питання теж важливі. Перше – це питання політичне. ЄС і Німеччина повинні дати відповідь, чи зацікавлені вони в тому, щоб нитки газопроводів були відновлені, і дали гарантії безпечної роботи. Відновлення триватиме не один рік, це досить довга історія", – сказав Міллер.

Водночас голова "Газпрому" заявив про готовність створити торговий майданчик на кордоні Євросоюзу та Туреччини.

"Турецький потік" проходить тільки двома економічними зонами – Росії та Туреччини і глибина там не як на Балтиці. "Турецький потік" зарекомендував себе як надійний канал постачання і до Туреччини, і Європи. Можна розглядати питання про торговий майданчик на кордоні Євросоюзу та Туреччини", – сказав Міллер.

Своєю чергою міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез у зв'язку з цією ініціативою заявив: "Ми вперше почули цю пропозицію, поки рано говорити. Нам потрібно деякі юридичні, торговельно-економічні питання, технічні моменти обговорити. Ви знаєте, що ми надійні партнери, реалізували багато проєктів. Думаю, пропозиція президента має бути обговорена, і це можливо".

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Як повідомлялося, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв про плани обговорити знижку на російський газ під час зустрічі з Владіміром Путіним під час саміту ШОС у Самарканді. Після зустрічі президент РФ Путін заявив, що домовився з Ердоганом про оплату до 25% поставчання російського газу до Туреччини російськими рублями.

Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу.