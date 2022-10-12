Франція виділить Україні 100 мільйонів євро на оборону

Кабмін схвалив проєкт угоди між урядом України та урядом Франції щодо гранту до 100 млн євро у сфері оборони та безпеки.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабміну у середу.

За словами Мельничука, угодою визначено умови гранту, що надається французькою стороною для підтримки придбання Україною техніки або послуг у сфері оборони та безпеки.

Максимальна сума гранту становить 100 млн євро.