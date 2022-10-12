Путін знову погрожує припинити постачання нафти у випадку обмеження цін

Росія не має наміру постачати енергоресурси до тих держав, які ухвалять рішення обмежити ціни на них.

Про це російський президент Владімір Путін заявив на форумі "Російський енергетичний тиждень", повідомляє Інтерфакс.

"Росія не буде діяти всупереч здоровому глузду, власним коштом оплачувати чужий добробут. Ми не постачатимемо енергоресурси в ті країни, які обмежать ціни на них", – сказав Путін.

Водночас він висловив думку, що практика встановлення цінових обмежень на російську нафту може буде поширена на інші галузі та інші країни, окрім Росії.

"Припустимо, як уже говорив, буде введена горезвісна стеля цін на нафту. Але хто дасть гарантії, що така сама стеля не буде встановлена ​​в інших секторах економіки – у сільському господарстві, у виробництві напівпровідників, добрив, металургії? Причому не лише щодо Росії , але й будь-якої іншої країни світу. Ніхто таких гарантій уже не дасть", – сказав Путін.

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Як повідомлялося, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.