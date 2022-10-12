Базову дотацію місцевим громадам збільшать на 13 мільярдів, – Мінфін

Проєкт державного бюджету на 2023 рік передбачає зільшення базової дотації для місцевих бюджетів на 13 млрд грн порівняно з попереднім роком.

Про це повідомив директор Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів Олександр Корень під час організованої програмою "U-LEAD з Європою" інфoрмаційної сесії, передає Укрінформ.

"Загальні цифри, які ми маємо у проєкті Державного бюджету на 2023 рік: базова дотація (перераховується з державного бюджету місцевим для підвищення їх фіскальної спроможності, – ред.) – 29 млрд грн, тобто зростання майже на 13 млрд грн порівняно з 2022 роком, та реверсна дотація (фінанси, які місцеві бюджети передають до державного бюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності громад, – ред.) – 19,1 млрд грн – це теж збільшення порівняно з 2022 роком на 9 млрд грн", – сказав Корень.

Він пояснив, що в держбюджеті зберігається норма, відповідно до якої 64% ПДФО будуть залишатись у місцевих бюджетах територіальних громад.

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"Особливості формування місцевих бюджетів зумовлені війною, яка триває в Україні. Вона накладає відбиток не тільки на життя кожного з нас, а й на бюджетні відносини та всі ресурсні питання, пов’язані із забезпеченням обороноспроможності країни й функціонування місцевого господарства кожної громади", – зауважив Корень.

За його словами, проєкт бюджету на 2023 рік як на державному, так і місцевому рівні – це фактично бюджет "з коліс", адже можлива суттєва зміна ситуації у зв’язку з воєнними діями, і це впливає на розрахункові показники, бо не можна визначити й достовірно сказати, якими вони будуть наступного року. Наприклад, визволення території Харківської області впливає і на розрахунки місцевих бюджетів.

"Роблячи розрахунки, ми бачимо, як змінюється ситуація, наприклад, у Харківській області у вересні, коли маємо звільнені території, а за цим іде і зміна пріоритетів у видатковій політиці, і в питанні доходів громад", – пояснив Корень.

Він додав, що особливістю бюджетного законодавства на 2023 рік є те, що не планується середньострокового планування, тобто відразу на три роки.

"Тобто, у нас про складання прогнозів на сьогодні не йдеться, бо ми можемо спрогнозувати цифри одного року, а говорити про те, що буде у 2024 чи 2025 році, не випадає", – сказав він.

Директор департаменту зауважив, що у громадах, де велись або ведуться бойові дії, відбувається значний спад надходжень до місцевих бюджетів, а в громадах, де не було бойових дій або вони були неактивні, доходи зростають.

За його словами, відбуватиметься вирівнювання місцевих бюджетів у процесі року для територій, які мають суттєве падіння доходів порівняно з 2021 та 2022 роками. Для цього розроблять відповідний порядок і розподілятимуть додаткові кошти між територіальними громадами, враховуючи падіння доходів, також будуть враховувати міграцію населення.

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