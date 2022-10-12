БЕБ виявило випадок ухилення від сплати податків на 23 мільйони
Слідство викрило особу, яка впродовж 2012-2016 років здійснювала валютні фінансові операції з коштами, отриманими в результаті незаконної діяльності та не задекларованими як доходи в податкових органах України. Громадянка сприяла їх виведенню з України через іноземні та офшорні компанії, в результаті чого отримала доходів на понад 180 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні Бюро економічної безпеки.
Зазначається, що такі дії передували легалізації (відмиванню) доходів, що спричинило несплату податків до державного бюджету в розмірі понад 23 млн грн.
Указаній особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Співробітники Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях, щодо громадян України, які під час дії воєнного стану перемістили через митний кордон України валютні та інші цінності на загальну суму понад 335 млн грн, з яких вже 66 млн заарештовано. Розробляються механізми щодо їх повернення до державного бюджету України.
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Керівництво БЕБУ ( Левченко Сергій, Олександра Чайка, Костянтин Овчаров і.т.н.) та детективи (Андрій Терещенко) й далі намагаються не звертати на відкрите мною кримінальне првадження 72022000220000051 від 04.11.2022року та отримувати хабарі від злочинців.
Бюджету України завдано шкоди більше 70млн грн і схема й надалі працює, а хабарі й надалі осідають в кишенях керівництва БЕБУ. Ось вам і новостворена організація БЕБУ тільки перевертні в погонах тіж самі!!!