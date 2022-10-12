БЕБ виявило випадок ухилення від сплати податків на 23 мільйони

Слідство викрило особу, яка впродовж 2012-2016 років здійснювала валютні фінансові операції з коштами, отриманими в результаті незаконної діяльності та не задекларованими як доходи в податкових органах України. Громадянка сприяла їх виведенню з України через іноземні та офшорні компанії, в результаті чого отримала доходів на понад 180 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що такі дії передували легалізації (відмиванню) доходів, що спричинило несплату податків до державного бюджету в розмірі понад 23 млн грн.

Указаній особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

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Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Співробітники Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях, щодо громадян України, які під час дії воєнного стану перемістили через митний кордон України валютні та інші цінності на загальну суму понад 335 млн грн, з яких вже 66 млн заарештовано. Розробляються механізми щодо їх повернення до державного бюджету України.