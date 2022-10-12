Голова "Газпрому" знову погрожує Європі замерзлими містами без російського газу

У випадку аномально сильних холодів Європі не вистачатиме близько третини необхідного обсягу газу, який раніше постачала Росія, внаслідок чого "можна заморозити цілі міста та землі".

Про це голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив під час сесії Російського енергетичного тижня, повідомляє Інтерфакс.

Він наголосив, що найгострішою потреба у додаткових джерелах газу в ЄС буде під час проходження зимового піку.

"За короткий проміжок часу можна заморозити цілі міста та землі. "Газпром" у зимові піки раніше постачав від 600 млн до 1,7 млрд кубометрів на добу, коли прийшов холодний антициклон "Звір зі сходу". Європейські експерти сьогодні називають 800 млн куб. м газу, якого може не вистачати Європі за аномально сильних холодів, а це одна третина всього європейського споживання", – сказав Міллер.

Він також висловив думку, що дані про запаси газу в підземних сховищах газу ЄС треба оцінювати в контексті нової логістики, а отже навантаження на них зросте і до березня рівень запасів у ПСГ Європи може впасти до 5%.

"Сьогодні інша логістика, інші джерела газопостачання європейського ринку. Тягар, який ляже на ПСГ Європи, мабуть, буде значно більшим, ніж у попередні роки", – сказав голова "Газпрому" .

За словами Міллера, Німеччина має найбільший обсяг закачування газу.

"Німеччина, мабуть, закачає близько 20 млрд куб. м. За попередні осінньо-зимові періоди Німеччина споживала 60 або більше 60 млрд, це означає, що газу в ПСГ вистачає максимум на 2-2,5 міс. Є різні прогнози, залежно від температури, є оптимістичні прогнози, песимістичні, що на період відбору в березні 2023 року в ПСГ Європи залишиться близько 5%. Так, Європа переживе, але що буде із закачуванням 2023-2024 років? Тоді стає ясно, що енергокриза прийшла не на короткий період, а має системний характер", – додав голова російської компанії.

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Як повідомлялося, за підсумками січня-серпня 2022 року "Газпром" звітував про падіння видобутку газу на 14,6% або на 49,1 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками січня-липня 2022 року "Газпром" звітував про падіння видобутку на 12%, станом на 15 липня падіння видобутку становило 10,4%, на 15 червня – 6,4%.

"Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення. Зокрема, "Газпром" зупиняв постачання газу трубопроводом "Північний потік" нібито для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Водночас компанія відмовлялася забирати відремонтовані газові турбіни для цього газогону з Німеччини або збільшувати транзит через Україну.

26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів. Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.