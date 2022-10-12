Доходи держбюджету Росії падають третій місяць підряд

Доходи федерального бюджету РФ у вересні 2022 року знизилися приблизно на 4% у номінальному вираженні порівняно з вереснем 2021 року (до 2,13 трлн руб.).

Як випливає з оприлюднених російським Мінфіном даних, рзагальні доходи бюджету скорочуються у річному вираженні третій місяць поспіль –у серпні їхнє падіння у річному обчисленні склало 11%, а в липні сягало 26%, пише РБК.

Річна інфляція у Росії у вересні склала 13,68%, тому з поправкою на темпи зростання цін скорочення доходів було масштабнішим. Втім, порівняно із серпнем 2022 року бюджетні надходження зросли приблизно на 16%.

При цьому третій місяць поспіль знижуються як нафтогазові надходження, так і ненафтогазові – у вересні спад обох категорій доходів у річному вираженні становив 4%. Нафтогазові доходи досягли 688 млрд руб., трохи збільшившись порівняно із серпнем, коли вони досягли мінімального значення із середини 2021 року.

У вересні середня вартість нафти марки Urals знизилася до $68,25 за барель після $74,43 за барель у серпні, падіння за місяць склало 8,67%, повідомляв Мінфін РФ.

Ненафтогазові доходи бюджету у вересні опустилися до 1,44 трлн руб., що, втім, перевищило результат попереднього місяця (1,16 трлн руб.). При цьому різко знизилися надходження, пов'язані з імпортом, – обсяги ПДВ на імпортні товари зменшився на 26% порівняно з вереснем 2021 року, ввізного мита – на 40%. Це відображає спад імпорту товарів до Росії в річному вираженні на тлі санкцій.

У вересні також різко зменшилися надходження від податку на прибуток організацій – на 33% у річному обчисленні, до 90 млрд руб. Знизилися і так звані інші доходи бюджету, куди входять дивіденди держкомпаній, платежі за користування природними ресурсами, доходи від продажу державних активів тощо – на 31%, до 124 млрд руб.

У підсумку дефіцит бюджету РФ у вересні становив 82,7 млрд руб. після дефіциту на 420 млрд руб. у серпні. Однак за підсумками дев'яти місяців 2022 року все ще зберігається профіцит у розмірі 54,7 млрд руб.

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Як повідомлялося, міністр фінансів РФ Антон Силуанов у вересні заявив, що дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками 2022 року швидше за все перевищить прогнозовані раніше 0,9% ВВП через "нові завдання".

21 вересня Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для продовження вторгнення в Україну. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.