Мінекономіки пропонує постачальникам та рітейлу обмежити термін розрахунків

Міністерство економіки запропонували встановити терміни розрахунків товаровиробників та рітейлерів у 24-30 діб як компроміс і дещо розширити список товарів для ефективної безперебійної роботи обох сторін.

Про це повідомила за підсумками онлайн-зустрічі з асоціаціями харчової промисловості перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, для ефективної безперебійної роботи товаровиробників та ритейлерів важливе узгодження питання щодо термінів сплати за поставлений товар, і уряд активно працює зі сторонами над зближенням позицій.

"Наразі опрацьовуються питання оптимізації строків розрахунків. Ми намагаємося зблизити позиції сторін. Зокрема, як компромісний варіант пропонуємо встановити терміни розрахунків у 24 або 30 діб. При цьому перелік товарів буде дещо розширено. Якщо сторони не домовляться, ми вимушені будемо задіяти інші механізми, хоча уряд принципово проти посилення регулювання", – зазначила Свириденко.

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За її словами, питання розрахунків за поставлені товари справді болюче, оскільки кожна зі сторін вважає, що кредитує власним коштом іншу.

"Йдеться, зокрема, про розрахунки за товари, що мають істотну соціальну значущість, та про заборгованість за раніше поставлений товар. Уряд вважає, що оптимальним вирішенням є узгодження позицій виробників та продавців у процесі діалогу та посилення дисципліни розрахунків", – зазначила Свириденко.

Під час зустрічі також порушувалися питання забезпечення галузей харчової промисловості пільговим газом, кредитування харчових та переробних підприємств за програмою "5-7-9", безперебійного постачання підприємствам харчопрому електроенергії під час віялових відключень, а також питання обмеження експорту насіння соняшнику та отримання дозволу на транзакції за окремими видами операцій із імпорту.

У Мінекономіки зазначили, що наразі газ за пільговими цінами одержують підприємства хлібопекарської галузі та виробники молокопродуктів, а можливості розширити відповідний перелік зараз у країни відсутні. Як пояснила Свириденко, для початку потрібно забезпечити пільговим газом населення, але з огляду на важливість стабільної роботи підприємств галузі питання про можливість закупівлі додаткових обсягів газу для пільгових поставок харчівникам буде опрацьовано.

За даними відомства, глава Мінекономіки також підтримала прохання харчовиків щодо включення підприємств галузі до переліку критичної інфраструктури, що дозволить їм отримувати електроенергію навіть під час віялових відключень. За її словами, це питання буде опрацьоване з Міненерго та місцевою владою, яка формує відповідні списки.