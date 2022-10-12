"Інтерпайп" Пінчука отримав за пів року $20 мільйонів прибутку

Міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" у січні-червні 2022 року отримала $19,53 млн чистого прибутку, що на 33,8% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року ($29,43 млн).

Як повідомляється в проміжному звіті компанії, прибуток до оподаткування у січні-червні 2022 року знизився на 51% – до $24,9 млн порівняно із $50,77 млн за аналогічний період минулого року, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому операційний прибуток зріс на 6% – до $66,57 млн ​​з $62,85 млн.

"Інтерпайп" у першому півріччі поточного року отримав $50,43 млн EBITDA, що на 54,7% нижче за показник аналогічного періоду попереднього року ($111,21 млн).

Виторг компанії за цей період знизився на 9,9% – до $595,64 з $661,06 млн.

Крім того, обсяг вільних коштів "Інтерпайпа" за звітний період зменшився із $206,01 млн на початок цього року до $156,77 млн ​​на середину 2022 року.

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Як повідомлялося, "Інтерпайп" у 2021 році отримав $91,32 млн чистого прибутку, що на 53% менше, ніж у 2020 році ($195,12 млн). Водночас виручка "Інтерпайпа" минулого року зросла до $1,13 млрд з $865,13 млн роком раніше.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник безшовних труб та залізничних коліс. Її власником є бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.