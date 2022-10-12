Кабмін дозволив підвищувати ціни на товари за держзамовленням для оборони

Ціни на постачання товарів та послуг для сектору безпеки й оборони відтепер переглядатимуться в разі істотних змін економічних умов, таких як курс валют, індекс споживчої інфляції, оновлення податкового законодавства тощо.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 4 жовтня 2022 року з доопрацюванням. Наразі документ доопрацьовано і 12 жовтня підписано прем'єр-міністром.

"Забезпечення стабільного та своєчасного постачання товарів і послуг для потреб української армії – ключове завдання уряду в умовах війни. І ми прагнемо, щоб максимум держзамовлень у сфері оборони та безпеки отримували саме вітчизняні виробники. Рішенням уряду ми прибрали перешкоди, які заважали українським підприємствам, зокрема малому і середньому бізнесу, брати участь в оборонних держзамовленнях через жорстку фіксацію цін", – розповіла пера віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона уточнила, що Кабінет міністрів суттєво розширив перелік підстав для перегляду цін за контрактами за державні кошти для сектору безпеки та оборони. Зокрема, коригування цін відбуватиметься в разі зміни податкових ставок, суттєвих курсових коливань та зростання інфляції. Таким чином, бізнес матиме можливість планувати на коротко- та середньострокову перспективу і буде більш захищеним від обставин непереборної сили.

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Постанова уряду вносить зміни, які, зокрема, передбачають, що в період воєнного стану договірні ціни на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для сектору безпеки й оборони можуть переглядатися в разі зміни:

ставок податків і зборів, пільг з оподаткування тощо;

індексу споживчих цін;

курсу іноземної валюти;

біржових котирувань або показників Platts, ARGUS;

регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в державному контракті (договорі).

Ціни переглядатимуться пропорційно до зміни фінансового навантаження на учасника контракту (договору), викликані відповідними змінами.

Також істотні умови контракту можуть змінюватися у разі подовження строків дії контракту (договору), передачі товару, виконання робіт чи надання послуг. Ця умова діятиме лише за наявності документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили подовження, зокрема затримки фінансування витрат замовника. У даному випадку зміни не повинні призводити до збільшення суми, визначеної в держконтракті чи договорі.

Водночас урядом встановлено низку запобіжників від несумлінного виконання обов’язків постачальниками робіт, товарів та послуг. Зокрема, передбачено, що ціна контракту чи договору не може бути збільшена в разі: