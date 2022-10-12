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Чехія повністю заборонить в’їзд для російських туристів

чехія

Чеська Республіка заборонить в’їзд росіянам із чинними шенгенськими візами, виданими будь-якими членськими державами Євросоюзу, які приїжджають до країни з культурно-пізнавальною, туристичною та спортивною цілями.

Відповідні обмеження набудуть чинності з 25 жовтня, повідомляє Радіо Прага.

Таким чином Чехія приєднується до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які вже раніше закрили свої кордони для російських туристів.

Автор: 

Чехія (348) Шенген (46) туристи (181)


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