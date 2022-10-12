Чехія повністю заборонить в’їзд для російських туристів

Чеська Республіка заборонить в’їзд росіянам із чинними шенгенськими візами, виданими будь-якими членськими державами Євросоюзу, які приїжджають до країни з культурно-пізнавальною, туристичною та спортивною цілями.

Відповідні обмеження набудуть чинності з 25 жовтня, повідомляє Радіо Прага.

Таким чином Чехія приєднується до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які вже раніше закрили свої кордони для російських туристів.