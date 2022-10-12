Шмигаль закликав українців запасатися теплим одягом і свічками

Українці мають підготуватися до тимчасових перебоїв з електроенергією та зниження температури у приміщеннях під час опалювального сезону.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Не будемо прикрашати дійсність – ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", – сказав прем'єр.

Шмигаль запевнив, що уряд разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів до зими, однак температура у приміщеннях цьогоріч буде нижчою.

"Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу", – повідомив голова уряду.

Він додав, що також підготовлені спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

Шмигаль нагадав, що останні три дні поспіль Росія завдає ракетних ударів, а також застосовує дрони-камікадзе для ураження об'єктів енергетичної інфраструктури.

"Тільки цієї доби вже було 8 обстрілів у трьох регіонах України. Всього за останні три дні зафіксовано 128 обстрілів. Як наслідок, було пошкоджено більше двохсот різних об'єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури. Удари завдають як по генерації, так і по розподілу електроенергії", – констатував голова уряду.

У зв'язку з цим він закликав українців із розумінням поставитися до відключень електроенергії з метою уникнення перевантаження енергетичних мереж.

Як повідомлялося, Шмигаль також заявив, що відмовитись від практики відключень електроенергії можливо за умови зменшення її споживання у період із 17:00 до 22:00 загалом по Україні на 25%. Водночас напередодні українці зменшили споживання лише на 10%.