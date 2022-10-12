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Новини
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Шмигаль закликав українців запасатися теплим одягом і свічками

шмигаль

Українці мають підготуватися до тимчасових перебоїв з електроенергією та зниження температури у приміщеннях під час опалювального сезону.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Не будемо прикрашати дійсність – ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", – сказав прем'єр.

Шмигаль запевнив, що уряд разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів до зими, однак температура у приміщеннях цьогоріч буде нижчою.

"Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу", – повідомив голова уряду.

Він додав, що також підготовлені спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

Шмигаль нагадав, що останні три дні поспіль Росія завдає ракетних ударів, а також застосовує дрони-камікадзе для ураження об'єктів енергетичної інфраструктури.

"Тільки цієї доби вже було 8 обстрілів у трьох регіонах України. Всього за останні три дні зафіксовано 128 обстрілів. Як наслідок, було пошкоджено більше двохсот різних об'єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури. Удари завдають як по генерації, так і по розподілу електроенергії", – констатував голова уряду.

У зв'язку з цим він закликав українців із розумінням поставитися до відключень електроенергії з метою уникнення перевантаження енергетичних мереж.

Як повідомлялося, Шмигаль також заявив, що відмовитись від практики відключень електроенергії можливо за умови зменшення її споживання у період із 17:00 до 22:00 загалом по Україні на 25%. Водночас напередодні українці зменшили споживання лише на 10%.

Автор: 

опалення (561) електроенергія (4233) опалювальний сезон (1149) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+8
Треба буде взимку обов'язково ходити міряти температуру в квартирах Шмигаля, Гундосіка і всієї зєльоної шобли! Підозрюю там не те шо +16-18 - там і +20 ніде не буде (мінімум +22-24)
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12.10.2022 19:29
+6
Ще було це.

Нам казали буде долар 45 при Зеленскому, буде хаос в країні, буде війна...
https://www.youtube.com/watch?v=r3kntO23a8U
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13.10.2022 00:12
+5
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13.10.2022 00:05
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Треба буде взимку обов'язково ходити міряти температуру в квартирах Шмигаля, Гундосіка і всієї зєльоної шобли! Підозрюю там не те шо +16-18 - там і +20 ніде не буде (мінімум +22-24)
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12.10.2022 19:29 Відповісти
І щоб ми робили без шмигаля за теплу шапку забув
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12.10.2022 20:47 Відповісти
Пиз*Эць полный, утешил , кто ни будь представляет Шмыгаля со свечкой , дровами , нет, по тому что у него такого не будет.. Дети , старики ,вот в чем проблема ,не за горами , настанет -16 .
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12.10.2022 21:56 Відповісти
Як це починалося
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13.10.2022 00:04 Відповісти
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13.10.2022 00:05 Відповісти
Ще було це.

Нам казали буде долар 45 при Зеленскому, буде хаос в країні, буде війна...
https://www.youtube.com/watch?v=r3kntO23a8U
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13.10.2022 00:12 Відповісти
Воно вже тоді знало що доведе Україну до ручки.
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13.10.2022 00:33 Відповісти
Головне, щоб Зеля це не взяв під "особистий контроль", бо тоді буде повна срака(
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13.10.2022 00:09 Відповісти
Суд відпустив під заставу підозрюваних у справі про виведення 13 мільярдів з "Укрнафти" на користь фірм Коломойського.
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13.10.2022 00:25 Відповісти
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13.10.2022 00:34 Відповісти
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13.10.2022 00:35 Відповісти
А газовые котлы в каждую многоэтажку не пробовали? А зачем и 16 градусов достаточно - пусть монополисты и чиновники на "откатах" зарабатывают, при том не мало, потому как Ветренко сказал, что Нафтогазу нужно субсидия 820 миллрд. Грн. 20 миллрд. $ на 13 миллрд.куб. для населения это примерно по 1, 5 тыс $ за 1 тыс.куб (компенсация разницы "рыночной" цены и продажной для населения (8, 3 тыс.грн.) при себестоимости максимум 400 $.
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13.10.2022 01:11 Відповісти
Шмига мабуть все перераховане вже отримав від спонсорів з ЕС . Зараз буде товкати через Епіцентр.
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13.10.2022 09:35 Відповісти
я, нарешті, зрозумів фразу рагуля навознюка паравазнюка "Вова іпаш їх!", це він про нас, і 73% зе-виборців і тих 25% хто був проти
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13.10.2022 10:25 Відповісти
потрібно срочно прийти з інспекцією до шмигаля.подивитись як живе чи має ковдри і чи запасся свічками.Буковель проінспектувати - напевне буде обезточений -не має енергії не має розваг.До ахметова з декмаком завітати -глянути чи дерьмак не включає лишню лампочку......
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13.10.2022 11:29 Відповісти

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