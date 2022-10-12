Елітні російські супермаркети помітили масовий від’їзд покупців

Російська мережа преміальних супермаркетів "Азбука вкуса" вказала "масовий від’їзд цільової аудиторії" серед труднощів, з якими зіткнулася у другому кварталі 2022 року.

Про це йдеться у матеріалах компанії для інвесторів, пише російський Forbes.

Компанія навела дані Федеральної служби безпеки, згідно з якими за перший квартал 2022 року з Росії виїхали 3,8 млн осіб порівняно із 2,6 млн роком раніше. Також до історичного мінімуму знизився іноземний туристичний потік.

"Все це позначилося на купівельній активності і на трафіку магазинів рітейлера", – зауважили в компанії.

Водночас "Азбука вкаса" зазначає, що попри труднощі не втрачає фінансової стійкості. Чистий прибуток ТОВ "Міський супермаркет" (юрособа мережі) за 6 місяців 2022 року за міжнародними стандартами звітності склав 117,4 млн рублів (за російськими стандартами збиток за цей період дорівнював 331,4 млн рублів).

У 2021 році, за даними СПАРК, виторг компанії за російськими стандартами звітності склав 77,67 млрд рублів, чистий прибуток досяг 679 млн рублів.

Компанія належить її засновникам Максиму Кощеєнку та Олегу Литкіну (разом 42,5%), фондам Invest AG Олександра Абрамова та Олександра Фролова та Millhouse Романа Абрамовича (41,1%), кіпрському холдингу VMHY (12%) та керівництву рітейлера (4,4%).

Як повідомлялося, за два тижні після оголошення Владіміром Путіним мобілізації з Росії виїхали від 700 тисяч до 1 мільйона осіб.