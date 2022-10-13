США розглядають повну заборону імпорту алюмінію з Росії, – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість повної заборони на ввезення російського алюмінію.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з процесом ухвалення рішень, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, Білий дім розглядає три варіанти: повна заборона; підвищення тарифів до такого високого рівня, який відповідатиме повній забороні, або запровадження санкцій щодо ключового російського виробника ОК "РусАл".

"РусАл" уже був фігурантом SDN list у 2018 році, але був виведений звідти в результаті реалізації угоди щодо відмови засновника компанії Олега Дерипаски від контролю.

На російські поставки зазвичай припадає близько 10% загального обсягу імпорту алюмінію США. Торішнього серпня РФ була третім за величиною експортером до США.

Раніше повідомлялося, що влада США звинуватила російського олігарха Олега Дерипаску і його соратників у порушенні санкцій, запроваджених Вашингтоном.

До того повідомлялося, що суд наклав арешт на майно, яке належить російським корпораціям в Україні, на загальну суму понад 4,5 млрд грн.

Йшлося про корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям "Ростєх", "Татнєфть", "РусАл" та "Група ГМС", а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включно з майновими комплексами та земельними ділянками.