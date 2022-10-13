У ЄС запустили онлайн-інструмент пошуку роботи для українських біженців

Європейська комісія запустила новий онлайн-інструмент, який допоможе українським біженцям знайти роботу в країнах ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що близько 4,2 млн людей, які прибули до ЄС з України, вже отримують підтримку, допомогу з пошуком житла, медичне обслуговування, доступ до освіти та право вийти на ринок праці ЄС.

Онлайн-інструмент пошуку роботи під назвою "ЄС Talent Pool" дозволить переселенцям завантажувати свої резюме, які будуть доступні для понад 4000 роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агентств зайнятості.

Комісар ЄС із питань зайнятості Нікола Шмідт повідомила, що п’ять країн ЄС приєдналися до пілоту, включно з Польщею, де розміщено найбільше українських біженців, і закликала інші країни приєднатися.

Пілотний інструмент пошуку роботи, яким керує Європейське управління праці, доступний англійською, українською та російською мовами та пов’язаний із мережею співробітництва служб зайнятості ЄС із понад 3 млн вакансій.