Промисловці заявляють про ймовірні зупинки підприємств через підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії

Промислові підприємства у різних галузях економіки просять Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не збільшувати граничні ціні (т.з. прайс-кепи) на електричну енергію на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку. У протилежному випадку вони заявляють про велику ймовірність зупинки виробництва.

Такі заяви лунали 12 жовтня під час публічного обговорення проєкту цього рішення у НКРЕКП.

Зокрема, Олександр Завгородній, директор з економіки та фінансів Нікопольського заводу феросплавів, повідомив, що електроенергія – це основна складова собівартості продукції заводу, тому зростання цін суттєво вплине на економіку підприємства.

"Зважаючи на ймовірне зростання прайс-кепів, зростання цін на ринку електроенергії, а також наміри підвищувати вартість транспортування та диспетчеризації електроенергії, ми прийняли рішення зупинити роботу підприємства вже з листопада", - зазначив він, додавши, що підприємство попередньо планує знаходитися в простої протягом зимового періоду.

Заступник голови правління з фінансів Запорізького заводу феросплавів Олег Качко наголосив, що підвищення прайс-кепів неминуче призведе до зростання цін на електроенергію і, як наслідок, призведе до зростання собівартості продукції та неминучої зупинки підприємства.

За його оцінкою, збільшення прайс-кепів коштуватиме підприємству додатковий 1 млрд грн на рік.

"Невідомо, де брати ці кошти, коли є проблеми з логістикою в середині країни, потрібно утримувати персонал, зарплати платити. Тому в умовах війни це не дуже правильне рішення", - зауважив топ-менеджер.

Завод "Дніпроазот", єдиний виробник хлору для українських водоканалів, знаходиться у простої із самого початку війни. Проте, через технологічну небезпечність виробничого циклу, підприємство підтримує мінімальну господарчу діяльність. Однак, за словами представника заводу, через збільшення прайс-кепів і витрат на е/енергію "Дніпроазоту" доведеться зупинятись повністю, а відновлення роботи вже буде неможливе.

Під загрозою повної зупинки також знаходиться і гірнича галузь. Зокрема Олександр Петровець, заступник головного енергетика Покровського гірничо-збагачувального комбінату, повідомив, що є велика ймовірність зупинки підприємства у листопада, адже підвищення прайс-кепів зробить неможливим його роботу.

"ПГЗК – це містоутворююче підприємство, від нашої роботи залежить існування міста Покровськ. Ми намагаємося працювати у вкрай складних умовах: знижується попиту на нашу продукцію, зростає собівартість виробництва, є проблеми з закупівлями матеріалів для ремонтів та обслуговування обладнання. Тому наше підприємство не може більше витримувати цю складну ситуацію", - зазначив він.

Володимир Боднар, заступник голови правління з економіки та фінансів Марганецького ГЗК, додав, що підприємство постійно знаходиться під обстрілами ворожої артилерії. Проте робота підприємства може зупинитися через зростання витрат на електроенергію.

"А якщо підвищяться прайс-кепи, то через зупинку великої кількості підприємств, цю електроенергію нікому буде продавати", - підкреслив він.