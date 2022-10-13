Суд дозволив Нацбанку продати майно пов’язаного з Жеваго суднобудівного заводу через борг на 4 мільярди

Господарський суд міста Києва 3 жовтня дозволив Національному банку реалізацію майна ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" в межах виконавчого провадження поза межами процедури банкрутства.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що завод є майновим поручителем за зобов’язаннями банку "Фінанси та Кредит" перед НБУ на загальну суму понад 4 млрд грн.

"Отримання згоди суду...сприятиме якнайшвидшому продажу майна на конкурентних умовах. Так, усувається залежність від перебігу процедури банкрутства зі всіма її обмеженнями та можливими зловживаннями недобросовісних учасників. Водночас значно скорочується в часі реалізація механізму задоволення вимог, особливо за рішенням суду, яке набрало законної сили", – зазначив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту НБУ Сергій Бойко.

У відомстві нагадали, що у 2009-2010 роках завод уклав з Нацбанком договори іпотеки та застави в забезпечення виконання зобов’язань за наданими банку кредитами рефінансування.

Оскільки зобов’язання за кредитами не були виконані, Національний банк звернувся до суду для стягнення майна в судовому порядку. Йдеться про нежитлові будівлі загальною площею 43,4 тис. м2 та рухоме майно, які є власністю ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" і розташовані у Києві.

4 квітня 2017 року суд першої інстанції, законність якого 1 грудня 2020 року підтвердив апеляційний суд, задовольнив позов та звернув стягнення на предмети іпотеки і застави в рахунок погашення боргу банку "Фінанси та кредит" за наданими кредитами рефінансування.

Як повідомлялося, у вересні 2015 року НБУ ухвалив рішення про віднесення банку "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних.

На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в 97,67% акцій.