Україна отримала $1,3 мільярда екстреного фінансування від МВФ (оновлено)

В Україну надійшли $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Він наголосив, що кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб країни: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки.

Загалом від початку повномасштабної війни МВФ надав Україні $2,7 млрд.

"Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року. Дякуємо нашим партнерам і союзником за непохитну підтримку", – підсумував глава уряду.

Україна змогла отримати додаткові кошти завдяки розширенню Інструменту швидкого фінансування (RFI), яке було затверджено Радою виконавчих директорів Фонду 30 вересня, уточнили у пресслужбі Мінфіну.

Вже 7 жовтня Рада виконавчих директорів МВФ прийняла рішення про виділення коштів у розмірі 50% від квоти України в рамках RFI, а саме – 1 005,9 млн СПЗ (спеціальних прав запозичення).

На початку березня МВФ вже надав Україні допомогу в розмірі 1 005,9 млн СПЗ в рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI).

Як повідомлялося, днями виконавча рада МВФ погодила запит України про виділення додаткового екстреного фінансування на суму $1,3 млрд.