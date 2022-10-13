McDonald’s відновив роботу ще п’яти закладів у Києві
Мережа ресторанів McDonald’s відновила роботу ще п’яти закладів у Києві.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
Зокрема, заклади відкрили двері за наступними адресами:
- ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а
- ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а
- вул. Миколайчука,16
- пл. Героїв Бреста, 5
- ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1
Загалом у Києві відновили роботу 22 ресторани мережі.
Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s. Уже 30 вересня у столиці відновили повноцінну роботу 10 закладів. У них працюють зали та "МакДрайв".
Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.
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ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар13.10.2022 10:57 Відповісти Мені подобається 0
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