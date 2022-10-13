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McDonald’s відновив роботу ще п’яти закладів у Києві

mcdonald’s

Мережа ресторанів McDonald’s відновила роботу ще п’яти закладів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Зокрема, заклади відкрили двері за наступними адресами:

  • ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а
  • ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а
  • вул. Миколайчука,16
  • пл. Героїв Бреста, 5
  • ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1

Загалом у Києві відновили роботу 22 ресторани мережі. 

Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s. Уже 30 вересня у столиці відновили повноцінну роботу 10 закладів. У них працюють зали та "МакДрайв".

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.

Автор: 

Київ (4677) McDonald’s (96)


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13.10.2022 10:57 Відповісти

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