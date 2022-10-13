McDonald’s відновив роботу ще п’яти закладів у Києві

Мережа ресторанів McDonald’s відновила роботу ще п’яти закладів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Зокрема, заклади відкрили двері за наступними адресами:

ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а

ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а

вул. Миколайчука,16

пл. Героїв Бреста, 5

ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1

Загалом у Києві відновили роботу 22 ресторани мережі.

Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s. Уже 30 вересня у столиці відновили повноцінну роботу 10 закладів. У них працюють зали та "МакДрайв".

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.