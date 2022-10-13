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Новини
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Зеленський відповів на петицію про скасування безвізового режиму з Білоруссю

зеленський

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонувалося скасувати безвізовий режим з Білоруссю.

Відповідь глави держави на петицію №22/148490-еп оприлюднили на сайті Офісу президента.

Так, Зеленський запропонував уряду розглянути питання про скасування безвізу, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням ситуації та для захисту національних інтересів держави.

"Наразі Кабінету міністрів запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", – йдеться у відповіді.

Президент нагадав, що кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців з 26 лютого відповідно до розпорядження уряду.

Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, який працює в обмеженому режимі, де здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію нашої країни.

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Білорусь (1581) Зеленський Володимир (2507) безвізовий режим (337)


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ставка+центр принятия решений быстро сориентировались. как говорится хвала вам
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13.10.2022 21:21 Відповісти
Сподіваюся, це сарказм? Бо на 9 місяці війни мати безвіз з агресором це, *****, за межами добра і зла просто...
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13.10.2022 22:20 Відповісти
Вот бы немного напрячься и дочитать статью хоть до середины
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14.10.2022 10:52 Відповісти
Якщо кордон закритий і безвіза нема, тоді до чого доручати розглядати петицію про прибирання безвізу? Щось не клеїться...
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14.10.2022 18:36 Відповісти
Усі брешуть
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14.10.2022 08:42 Відповісти

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