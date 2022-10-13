Зеленський відповів на петицію про скасування безвізового режиму з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонувалося скасувати безвізовий режим з Білоруссю.

Відповідь глави держави на петицію №22/148490-еп оприлюднили на сайті Офісу президента.

Так, Зеленський запропонував уряду розглянути питання про скасування безвізу, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням ситуації та для захисту національних інтересів держави.

"Наразі Кабінету міністрів запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", – йдеться у відповіді.

Президент нагадав, що кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців з 26 лютого відповідно до розпорядження уряду.

Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, який працює в обмеженому режимі, де здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію нашої країни.