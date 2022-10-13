Державний енерготрейдер запропонує на внутрішньому ринку електроенергію, закуплену для експорту до Європи
АТ "Енергетична компанія України" з 13 жовтня розпочинає продаж електроенергії через "Українську енергетичну біржу" (УЕБ).
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, сьогодні відбудуться два аукціони:
- об 11:00 "ЕКУ" запропонує 210 лотів (30 240 Мвт-год) електроенергії базового навантаження за стартовою ціною 3 328 грн/Мвт-год (без ПДВ) з постачанням на 15-20 жовтня.
- о 15:00 – блокова позиція з постачанням на 15-20 жовтня 20 лотами (20160 МВт-год) за стартовою ціною 4000 грн/МВт-год (без ПДВ).
"Базове навантаження, що виставляється на продаж, забезпечено ресурсом атомних станцій, який АТ "ЕКУ" придбав на початку жовтня для подальшого експорту до Європи.
Через форс-мажор, пов’язаний із обстрілами енергетичної інфраструктури російськими ракетами, експорт електроенергії був припинений. Вільні обсяги електроенергії АТ "ЕКУ" виставив на продаж через УЕБ", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 10 жовтня Україна тимчасово припинила експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.
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