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"Укрзалізниця" запустила у чат-боті купівлю абонементів на електрички у 10 областях

электричка,електричка

"Укрзалізниця" з 13 жовтня запускає у своєму чат-ботіможливість придбати абонементи на місячний проїзд приміськими рейсами у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Вартість абонементу стартує від 200 грн і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром.

"Із абонементом пасажир отримує безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами за обраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонемента", – пояснили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що абонемент можна придбати також на Київську кільцеву електричку, що буде зручно для мешканців столиці.

Крім того, до чат-боту додали функцію купівлі разових квитків на електрички Одеської залізниці.

Автор: 

Укрзалізниця (4761) електричка (119)


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