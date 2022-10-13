"Укрзалізниця" запустила у чат-боті купівлю абонементів на електрички у 10 областях

"Укрзалізниця" з 13 жовтня запускає у своєму чат-ботіможливість придбати абонементи на місячний проїзд приміськими рейсами у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Вартість абонементу стартує від 200 грн і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром.

"Із абонементом пасажир отримує безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами за обраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонемента", – пояснили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що абонемент можна придбати також на Київську кільцеву електричку, що буде зручно для мешканців столиці.

Крім того, до чат-боту додали функцію купівлі разових квитків на електрички Одеської залізниці.