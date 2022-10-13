Мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на дизпаливо
Низка операторів роздрібного ринку 13 жовтня підвищила вартість дизельного пального.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Зокрема, в мережі AMIC воно здорожчало на 57 копійок – до 54,02 грн/л,на станціях "БРСМ-Нафта" – на 33 копійки, до 52, 47 грн/л, в запоріжській ZOG – на 1 грн, до 53 грн/л.
У мережах "Нефтек" і "Катрал" дизпальне додало в ціні 2 грн і 50 копійок – до 55 грн/л і 52,52,99 грн/л відповідно.
Зазначається, що ціни на нафтопродукти в Україні також підштовхують угору котирування на світових нафтових і паливних біржах. Так, минулого тижня середня ціна на дизпальне у Європі зросла на $200/тонн, до $1 220/тонн.
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