Рада не встигне ухвалити держбюджет до кінця жовтня, – нардепи (оновлено)

Народна депутатка та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що Верховна Рада у жовтні не ухвалить державний бюджет на 2023 рік.

Про це вона повідомила під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.



"Я думаю, що у жовтні – ні. Є певна процедура, перше читання пройшло, готуємось до другого читання", – сказала Шуляк.

Своєю чергою народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що голосування за держбюджет на 2023 рік відкладається.

"Щодо голосування проєкту бюджету-2023. Підтверджую, що голосування переноситься з третього тижня жовтня на початок листопада. Формально все готово, щоб і в жовтні проголосувати. Всім хто мріє поторгувалися за голоси – забудьте, їх вистачає. Затримка пов’язана виключно з додатковою роботою з нашими партнерами, яким потім половину цього бюджету і фінансувати", – написав нардеп у Telegram.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада планувала ухвалити закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік" до 20 жовтня.

Нагадаємо, 21 вересня міністр фінансів Сергій Марченко представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. До 1 жовтня народні депутати мали подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. 7 жовтня парламент затвердив проєкт бюджету у першому читанні.

Проєкт державного бюджету України на 2023 рік передбачає видатки на нацбезпеку та оборону на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд.

Загалом доходи загального фонду держбюджету в проекті визначені в сумі 1,15 трлн грн, що на 138 млрд грн більше очікуваних надходжень цього року, тоді як витрати – 2,27 трлн грн, що менше очікуваної потреби в цьому році на 272,7 млрд грн.