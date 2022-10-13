Молдова почне купувати електроенергію у Румунії замість України (оновлено)

Молдова після припинення постачання електроенергії з України закуповуватиме її у Румунії.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, передає Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що через руйнування частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних ударів Україна з 11 жовтня припинила експорт електроенергії, у тому числі до Молдови, яка з травня закуповувала в Україні 30% електроенергії для власного споживання.

У цій ситуації республіка поки що повністю перейшла на електроенергію, яку виробляє підконтрольна Росії Молдовська ДРЕС на території невизнаного Придністров’я. Щоб виробити додаткові обсяги, компанія "Молдовагаз" планує виділяти станції додатково 0,9 млн кубометрів газу на добу.

"Тепер Молдова зможе купувати електроенергію в Румунії за ціною 450 румунських леїв за 1 МВт-год, тобто приблизно 90 євро за МВт.год. Уряд Румунії вніс відповідні поправки до законодавства в середу, 12 жовтня. Електроенергія матиме ціну нижчу за ринкову і даватиме ті 30%, які ми більше не зможемо отримувати з України. Це можливо, тому що нам вдалося синхронізувати нашу систему з європейською електроенергетичною системою ще у березні", – пояснив віцепрем'єр.

Він уточнив, що румунська електроенергія буде "трохи дорожчою", але в цьому випадку "важливо забезпечити необхідний обсяг, щоб не допустити відключень".

Згодом молдовська державна компанія-постачальник Energocom повідомила про укладання першого контракту з румунською Hidroelectrica на постачання електроенергії. Молдова, згідно з контрактом, отримуватиме електроенергію за ціною 90 євро за 1 МВт-год, постачання електроенергії з Румунії дозволить закрити дефіцит у обсязі 100 МВт. Очікується, що постачання електроенергії до Молдови з Румунії почнеться з нуля годин 14 жовтня.

Раніше планувалося, що у жовтні Молдова закуповуватиме 67% електроенергії у Молдавської ДРЕС (Придністров'я, належить російському "Інтер РАО") за ціною $62,5 за МВт-год, 27% – у українського "Енергоатому" по $77, ще 3% – у "Укргідроенерго" по $132 за МВт-год.

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Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях, також було припинено експорт електроенергії.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачанняспоживачам у Києві та низці областей.