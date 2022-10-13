В уряді повідомили, коли розпочнеться опалювальний період

Уряд не планує відкладати початок опалювального сезону, як і раніше, він розпочнеться після зниження середньодобової температури до 8C.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін! Він почнеться як і планували: як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8°C", – наголосив Чернишов.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів до зими, однак температура у приміщеннях цьогоріч буде нижчою: мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів.

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Як повідомлялося, Рада оборони Києва вирішила із 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.

Таке рішення розкритикував очільник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, наголосивши, що навіть європейські країни обмежують споживання природного газу, а політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада.