БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 565 4

В уряді повідомили, коли розпочнеться опалювальний період

отопление

Уряд не планує відкладати початок опалювального сезону, як і раніше, він розпочнеться після зниження середньодобової температури до 8C.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін! Він почнеться як і планували: як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8°C", – наголосив Чернишов.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів до зими, однак температура у приміщеннях цьогоріч буде нижчою: мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів. 

Читайте також: Відключень електроенергії у Києві сьогодні не буде, – Кличко

Як повідомлялося, Рада оборони Києва вирішила із 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.

Таке рішення розкритикував очільник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, наголосивши, що навіть європейські країни обмежують споживання природного газу, а політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада.

Автор: 

Кабмін (7742) опалення (561) опалювальний сезон (1149) Олексій Чернишов (110)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Газу раптом стало так багато, що не має потреби відкладати опалювальний сезон. Зелені міністри брешуть або настільки тупорилі(
Не виключаю, що хочуть частину газу продати за кордон, щоб потім сказати серед зими,що місцеві влади витратили надто багато на опалення, тому вимушено прийдеться мерзнути до кінця опалювального сезону.
показати весь коментар
13.10.2022 16:08 Відповісти
А що, за +16 в оселі ще й платити потрібно? До 2 000 грн.в місяць😠
показати весь коментар
13.10.2022 17:26 Відповісти
а батареи в парадных будете обрезать, что б не греть улицу или всё включено?
показати весь коментар
13.10.2022 21:17 Відповісти
Напишу человеческим языком без манипуляций: температура будет в основном 16 , максимальная температура будет 18.
показати весь коментар
14.10.2022 00:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 