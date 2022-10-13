Газова компанія Новинського зменшила видобуток вдвічі

Нафтогазова компанія Enwell Energy plc, що входить до групи Smart Energy Вадима Новинського, у третьому кварталі 2022 року зменшила сумарний середньодобовий видобуток та виробництво вуглеводнів на 49,5% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 2,59 тис. барелів нафтового еквіваленту (boepd).

Згідно із повідомленням компанії на Лондонській фондовій біржі, весь видобуток провадився на Мехедівсько-Голотовщинському та Свиридівському родовищах, тоді як на Васищевському він відновився лише у жовтні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, середньодобове виробництво газу Enwell Energy склало 10,9 млн куб. футів (-53,6%), конденсату – 453 барелі на день (bbl/d) (-41,4%), зрідженого природного газу (LPG) – 297 bbl/d (+6,8%).

У компанії пояснюють падіння видобутку порушенням виробничої діяльності на родовищах, неможливістю проводити певні ремонтно-відновлювальні роботи, закриттям Васищевського родовища з лютого, а також призупиненням буріння нових свердловин.

Enwell також зауважує, що внаслідок війни в Україні значно впало внутрішнє споживання газу.

Згідно з повідомленням компанії, станом на 30 вересня 2022 року грошові ресурси Enwell становили приблизно $78,6 млн, включаючи $20,9 млн в українській гривні та залишок у розмірі $57,7 млн ​​у доларах США, фунтах стерлінгів та євро.

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Як повідомлялося, нафтогазова компанія Enwell Energy plc з активами України, що входить до групи Smart Energy Вадима Новинського, за підсумками роботи у 2021 році збільшила чистий прибуток у 16 ​​разів – до $51,12 млн.

У 2021 році Enwell збільшила сумарний середньодобовий видобуток та виробництво вуглеводнів на 4,2% порівняно з 2020 роком – до 4,73 тис. boepd. У середині березня цього року у повідомленні про часткове поновлення роботи компанія вказувала, що видобуток становив близько 1,6 тис. boepd.

Акції компанії після початку війни та повідомлення про припинення видобутку подешевшали до 15 пенсів за штуку, тоді як напередодні війни котирувалися по 25-26 пенсів. Нині їхня ціна повернулася до 23,7 пенса за штуку.