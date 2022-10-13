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Новини
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Росіяни почали скуповувати консерви і цукор після оголошення Путіним мобілізації

путин,путін

Після оголошення часткової мобілізації у Росії різко зріс попит на продукти тривалого зберігання.

За даними компанії NielsenIQ, найбільше зріс попит на цукор та м'ясні консерви, пише російський Forbes.

Зокрема, продажі цукрового піску за два тижні з 19 вересня по 2 жовтня зросли на 70% у грошовому вираженні, тушонки та інших консервів – на 58%, рису – на 45%.

У натуральному вираженні у всіх подібних категоріях товарів продаж значно прискорився.

Наприклад, з січня до жовтня 2022 року попит на м'ясні консерви скоротився на 5%, але за два тижні після оголошення мобілізації в Росії (з 19 вересня по 2 жовтня) він зріс на 24% (порівняно з аналогічним двотижневим періодом 2021 року). Обсяг продажів згущеного молока протягом року також скоротився на 3%, а за ці два тижні зріс на 7%.

"Ми бачимо, що останнього тижня майже у всіх категоріях зростання продовжилося. Продаж бобів, наприклад, за період з 26 вересня по 2 жовтня зріс на 30%, і це зростання триває, тоді як протягом року продажі знижувались на 6%. Те ж саме відбувається з бритвами та лезами, цигарками, рибними консервами, борошном, м'ясними консервами, макаронами, рисом, цукром", – прокоментувала директорка по роботі з клієнтами NielsenIQ Салтанат Нисанова.

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У дослідницькій компанії NTech, яка працює з найбільшими виробниками та постачальниками товарів повсякденного попиту, підтверджують сплеск попиту на деякі продукти. Найбільше помітний попит на цукор, м'ясні консерви, згущене молоко, рис і макарони.

Як повідомлялося, Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

Автор: 

путін володимир (1053) росія (14175) мобілізація (467)


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да не вопрос. гребсти будут с сахаром и консервами. В окопах сгодится, пусть даже ненадолго.
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13.10.2022 19:30 Відповісти
в ******** холодильники покладуть в ********* мікроволновках розігріють
і на новеньких білих ладах будуть кататися
ну як мінімум 65-70 тисяч на сьогодня
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13.10.2022 20:02 Відповісти
Ягель! *****, збирайте ягель! Вітамінна бомба. Встигніть до морозів.
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13.10.2022 21:58 Відповісти
Їхні консерви не їдять наші собаки. Але щоб не здохнуть кацапу вистачить
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13.10.2022 22:28 Відповісти
*****, вам що казали купувати?
Бензин, блть, і машинне мастило!
Які в дідька консерви? Який цукор?
Дебіли, блть.
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14.10.2022 06:22 Відповісти
дефіцит палива та мастил вже на підході. масова поява на парашних дорогах білих лад призведе до колапсу і в цій гілці споживання )))
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14.10.2022 09:56 Відповісти

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