Кабмін розширив можливості виїзду за кордон для представників авіаційної галузі

Уряд України розширив можливість виїзду за кордон певним категоріям представників авіаційної галузі.

Відповідні зміни внесені у Правила перетинання державного кордону громадянами України постановою Кабінету міністрів України №1148, йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Зміни стосуються громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, що належать до авіаційного персоналу, є державними інспекторами з авіаційного нагляду або особами, уповноваженими на проведення перевірок Державіаслужби, та працівниками Державного авіаційного підприємства "Україна".

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Цим категоріям громадян дозволяється виїзд за кордон під час воєнного стану, якщо вони прямують для роботи за кордоном або тренажерної підготовки.

Постанова уряду визначає, за якими документами та на який термін можуть виїхати з України визначені категорії осіб, а також які органи видають відповідні документи.