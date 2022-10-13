Інфляція у Німеччині наблизилась до рекордних 11%

Споживчі ціни у Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у вересні збільшилися на рекордні 10,9% у річному вираженні, за місяць ціни зросли на 2,2%.

Про це свідчать остаточні дані Федерального статистичного управління країни (Destatis), повідомляє Інтерфакс-Україна.

У серпні споживчі ціни у ФРН зросли на 8,8% у річному вираженні та на 0,4% щодо липня.

Споживчі ціни, розраховані за німецькими стандартами, у вересні підвищилися на 10% у річному вираженні після зростання на 7,9% місяцем раніше.

У вересні порівняно із серпнем інфляція становила 1,9%.

Зокрема, енергоносії подорожчали на 43,9% у річному вираженні після збільшення на 35,6% у серпні, продукти харчування подорожчали на 18,7%. Вартість послуг зросла на 3,6%.