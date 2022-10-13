Мінагрополітики запустило електронний сервіс для бронювання робітників від мобілізації

Міністерство аграрної політики та продовольства запустило Електронний кабінет запитів на бронювання військовозобов’язаних для оптимізації та пришвидшення бронювання працівників агросектору, він починає працювати в штатному режимі.

По це повідомив державний секретар міністерства Віктор Канцурак.

"Починаючи з 14 жовтня бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу можливе виключно через кабінет запитів на бронювання. Процедура подачі документів для бронювання військовозобов’язаних тепер повністю автоматизована і проходитиме набагато швидше та простіше", – наголошується у повідомленні.

Водночас у міністерстві попередили, що листи, надіслані на електронну адресу для бронювання співробітників, розглядатися не будуть.

Нагадуємо, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).