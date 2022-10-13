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Мінагрополітики запустило електронний сервіс для бронювання робітників від мобілізації

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Міністерство аграрної політики та продовольства запустило Електронний кабінет запитів на бронювання військовозобов’язаних для оптимізації та пришвидшення бронювання працівників агросектору, він починає працювати в штатному режимі.

По це повідомив державний секретар міністерства Віктор Канцурак.

"Починаючи з 14 жовтня бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу можливе виключно через кабінет запитів на бронювання. Процедура подачі документів для бронювання військовозобов’язаних тепер повністю автоматизована і проходитиме набагато швидше та простіше", – наголошується у повідомленні.

Водночас у міністерстві попередили, що листи, надіслані на електронну адресу для бронювання співробітників, розглядатися не будуть.

Нагадуємо, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

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аграрії (1311) Мінагрополітики (1361) бронювання (200) мобілізація (467)


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