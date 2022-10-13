Обсяг депозитів у гривні зріс із початку року на 20%, – НБУ

Обсяг гривневих вкладів фізосіб у банківській системі України за вересень збільшився на 1,6%, за три квартали – на 19,9%, до 548,3 млрд грн.

Про це йдеться в даних НБУ, передає Finbalance.

Обсяг валютних вкладів населення у вересні зріс на 0,6%, а з початку року зменшився на 12,9% – до $8,38 млрд.

Обсяг гривневих коштів корпоративного сектору в банківській системі у вересні збільшився на 6,2%, а за три квартали зменшився на 7,5% – до 515,5 млрд грн. Обсяг валютних вкладів корпсектору у вересні знизився на 2,2%, з початку року – на 0,3%, до $7,74 млрд.

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Портфель гривневих кредитів банківського сектору для корпоративного сектору у вересні скоротився на 0,9%, а за три квартали збільшився на 7,1% – до 539,8 млрд грн. Портфель валютних кредитів для корпсектору у вересні зменшився на 2,3%, а з початку року – на 25,5%, до $7,39 млрд.

Портфель гривневих кредитів для фізосіб у вересні зменшився на 1,6%, з початку року – на 6,2%, до 208,1 млрд грн. Портфель валютних позик для населення у вересні скоротився на 0,8%, з початку року – на 19,1%, до $617 млн.