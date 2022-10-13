Польща передала Україні 150 комплектів Starlink

Уряд Польщі передав Україні 150 комплектів Starlink.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"150 комплектів Starlink допомагають відновлювати зв’язок на Харківщині. Частину з них отримали мобільні оператори та інтернет-провайдери. Щоб оперативно відновити роботу, адже відбудова телеком-інфраструктури потребує від кількох тижнів до місяців", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, зв'язок відновили в Ізюмі, Балаклії, Куп’янську та ще 9 звільнених містах. Також запрацювали три публічні точки WI-FI від Starlink в Ізюмі і одна в селі Діброва.

Решту супутників отримала місцева влада. Завдяки цьому 24 міські та сільські ради координують відновлення територій. Працюють з гуманітарними організаціями, комунальними службами, "Укрпоштою" та обласною владою.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тис. пристроїв Starlink, із них 5 тис. – за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тис. – за сприяння уряду Польщі.