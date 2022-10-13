НАТО посилить захист життєво важливих об’єктів інфраструктури, – Столтенберг
Міністри оборони країн НАТО домовилися вжити заходів щодо посиленого захисту найбільш значущих об’єктів інфраструктури.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.
"Більше того, ми зміцнимо захист наших найважливіших об'єктів інфраструктури після диверсії на "Північних потоках", – сказав Столтенберг.
Крім того, він зазначив, що міністри зокрема обговорили питання захисту енергетичної інфраструктури.
У ніч на 26 вересня стався витік газу на одній із ниток магістралі "Північний потік 2" на південний схід від острова Борнхольм. Витіки газу були також зафіксовані з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнхольма.
Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".
Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу. Водночас Росія заявляла про готовність відновити постачання газу до Європи вцілілою гілкою "Північного потоку-2", запустити цей газогін раніше неодноразово пропонував російський президент Владімір Путін.
Наразі розслідування інцидентів із витоком газу з "Північних потоків" ведуть Швеція та Данія. Також, за інформацією Associated Press, очікується формування міжнародної групи для розслідування – за участю, зокрема, Німеччини, Данії та Швеції.
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