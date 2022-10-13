РНБО витратить 3 мільйони на створення реєстру олігархів

Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 6 жовтня оголосив тендер на розробку реєстру олігархів за 2,9 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

"Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" призначений для оприлюднення та обробки інформації про олігархів, та осіб, які подають декларації про контакти з олігархами, або їхніми представниками. Основними користувачами публічного інтерфейсу Реєстру є люди, зокрема представники юридичних осіб та громадських формувань", – вказано у технічному завданні.

Це спрощена закупівля, яка відбудеться навіть за участі лише одного учасника. Аукціон заплановано на 17 жовтня.

Майбутній переможець торгів повинен буде протягом двох тижнів після укладення договору передати замовнику тестову версію софту. Повністю ж надати всі послуги треба буде до 21 листопада. Потім їх оплатять протягом 22 банківських днів. Майнові права інтелектуальної власності на створений софт належатимуть замовнику.

Тестова версія реєстру має містити частину функціоналу включення олігарха до реєстру і публічного інтерфейсу, але для цього може також знадобитись інший функціонал у певному обсязі.

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Учасники тендеру мають подати два аналогічні договори із 2019 року донині вартістю не менше 50% очікуваної вартості, або 1,45 млн грн. Такими вважатимуться договори на розробку та на модернізацію або підтримку софту для державного реєстру, держателем якого є державний орган центрального рівня, юрисдикція якого поширюється на всю Україну.

Як повідомлялося, у липні секретар РНБОУ Олексій Данілов сказав, що на той момент під перевірку відповідності критеріям, визначеним законом про олігархів, можуть підпадати близько 86 осіб. Скільки з них мали б бути визнані олігархами – невідомо.