Євросоюз запустив сервіс пошуку роботи для українських біженців
Європейська Комісія представила новий онлайн-інструмент, який допоможе українцям знайти роботу.
Про це повідомляє Reuters.
Онлайн-інструмент пошуку роботи під назвою EU Talent Pool дозволить тим, хто переміщений через вторгнення Росії, завантажувати свої резюме, які будуть доступні для понад 4 тис. роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агентств зайнятості.
Наразі п’ять країн ЄС приєдналися до пілотного проєкту, включно з Польщею, де розміщено найбільше українських біженців.
Пілотний інструмент пошуку роботи, яким керує Європейське управління праці, доступний англійською, українською та російською мовами та пов’язаний із мережею співробітництва служб зайнятості ЄС із понад 3 млн вакансій.
Із початку конфлікту близько 600 тис. українців вийшли на ринок праці ЄС.
Як повідомлялося, Єврокомісія продовжила дію механізму тимчасового захисту для українських біженців ще на рік.
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