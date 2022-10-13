Євросоюз запустив сервіс пошуку роботи для українських біженців

Європейська Комісія представила новий онлайн-інструмент, який допоможе українцям знайти роботу.

Про це повідомляє Reuters.

Онлайн-інструмент пошуку роботи під назвою EU Talent Pool дозволить тим, хто переміщений через вторгнення Росії, завантажувати свої резюме, які будуть доступні для понад 4 тис. роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агентств зайнятості.

Наразі п’ять країн ЄС приєдналися до пілотного проєкту, включно з Польщею, де розміщено найбільше українських біженців.

Пілотний інструмент пошуку роботи, яким керує Європейське управління праці, доступний англійською, українською та російською мовами та пов’язаний із мережею співробітництва служб зайнятості ЄС із понад 3 млн вакансій.

Із початку конфлікту близько 600 тис. українців вийшли на ринок праці ЄС.

Як повідомлялося, Єврокомісія продовжила дію механізму тимчасового захисту для українських біженців ще на рік.