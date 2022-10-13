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Новини
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"Київтеплоенерго" змогло закупити лише 12 пересувних котелень із 55 запланованих

киевтеплоэнерго

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" змогло визначити переможця у тендерах на постачання лише 12 котелень за 59 млн грн, хоча планувало закупити 55 транспортабельних котелень очікуваною вартістю 331 млн грн.

Як пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro, по всім іншим лотам пропозицій або не було взагалі, або їх відхиляли через непідходящий товар.

Комунальники 11 жовтня оприлюднили намір укласти угоду з київським виробником ТОВ "Укренергопром" на постачання транспортабельних котелень ТКУ-600 в комплекті з дизель-генератором ЕР-25В, змонтованих на автоплатформі. Вони необхідні для опалення будівель у випадку зникнення центрального опалення внаслідок російських ударів. 

Котельна установка тепловою потужністю 600 кВт виробляє теплоносій температурою до 85°С від котла, для використання в закритих системах опалення, вентиляції та ГВП. Теплоносієм є 47% розчин пропіленгліколю, що дозволяє зниження його температури до -30°С у неробочому стані, та можливості запуску котельні в роботу.

Вартість котелень – по 4,9 млн грн за штуку. Також в ціні враховані запчастини.

Власником київського ТОВ "Укренергопром" є Юрій Герасименко.

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Компанія "Укрспецсервіс" також пропонувала вісім котелень різної потужності, однак її пропозицію відхилили, оскільки вона пропонувала мазутні, а не дизельні пальники, а у якості теплоносія мала бути вода, а не пропіленгліколь. Ще на лоти по 35 котельням бажаючих постачальників не знайшлось.

Автор: 

Київ (4677) тендер (2157) закупівлі (2604) Київтеплоенерго (185)


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Дуже дивно, чому не знайшлося 55 пересувних котелень, прямо тут і зараз, це ж такий популярний товар, їх на складах завжди по декілька тисяч штук стоїть.
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13.10.2022 22:59 Відповісти
Хтось хоче на солярці розжитись. Чи не пофіг чим опалювати котельню, аби тепло було -
хоч газом, хоч трісками з тирсою.
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13.10.2022 23:03 Відповісти
Гроші не хватило? Притула допоможе, сума підходяща.
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13.10.2022 23:38 Відповісти

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