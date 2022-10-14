НАТО надасть Україні сотні пристроїв для боротьби з безпілотниками

НАТО надасть Україні сотні пристроїв, спрямованих на боротьбу з російськими та іранськими безпілотниками.

Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столенберг на пресконференції в Брюсселі після закінчення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів альянсу, передає Інтерфакс-Україна.

"У рамках Комплексного пакету допомоги НАТО постачатиме Україні найближчим часом обладнання для боротьби з безпілотниками: йдеться про сотні пристроїв для генерації перешкод, які допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва, а також захистити українське населення та критично важливу інфраструктуру. У довгостроковій перспективі ми також допоможемо Україні перейти від радянського обладнання до сучасного обладнання НАТО", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту, проте союзники по Альянсу продовжуватимуть підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно.

Раніше повідомлялося, що Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які причетні до постачання безпілотників до РФ для використання у війні з Україною.

У липні Білий дім вперше публічно попередив, що Іран планує поставити Москві сотні озброєних безпілотників. А у серпні стверджувалося, що російські офіційні особи двічі відвідували Іран, щоб організувати їхній трансфер.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечував, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.