Нідерланди виділять Україні 70 мільйонів євро для проходження опалювального сезону

Нідерланди планують виділити 70 млн євро, щоб допомогти Україні забезпечити стабільний опалювальний сезон.

Про це повідомила міністерка зовнішньої торгівлі Нідерландів Ліше Шрайнемахер у Twitter.

"З наближенням зими проблеми українців тільки посилюються. Будинки, водогін та опалення потребують термінового ремонту. Я оголосила Світовому банку, що Нідерланди готові виділити 70 млн євро спеціально на цю зиму", – зазначила вона.

За даними Мінфіну на 11 жовтня, раніше Нідерланди взяли зобов'язання щодо виділення для фінансування бюджетного дефіциту України 310 млн євро, з яких вже надала 106 млн євро, зокрема 21 млн євро у вигляді грантів.