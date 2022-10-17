Майже 40% українців повернулись до роботи у звичному режимі, – соцопитування

Сьогодні 38% із тих українців, які були працевлаштовані до повномасштабної війни, повернулися на робочі місця у звичному режимі.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Зазначається, що 18% наразі працюють дистанційно, ще 7% – знайшли нове місце роботи.

"Попри це, третина таких опитаних до цього часу не працює. Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, мешканців сходу".. – кажуть соціологи.

Водночас у цьому опитуванні вперше зафіксовано позитивні тенденції з поверненням на роботу серед мешканців півдня та сходу. При цьому підкреслюється, що регіональна ідентифікація відбувається за місцем проживання до 24 лютого 2022 року.

Крім того, дещо зросла кількість респондентів, які змушені були покинути місце постійного проживання з 24 лютого. Це відбувається за рахунок зростання кількості внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів.

При цьому 85% опитаних висловлюють намір повернутися додому: 21% – найближчим часом, 19% – хочуть повернутися, але ще почекають, 45% – повернуться, але після закінчення війни. Лише 6% зазначили, що вже не повернуться додому.

У порівнянні із липнем цього року зросла кількість тих, хто планує повертатися негайно, та зменшилася тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться.

Опитування тривало 8-9 жовтня. У ньому взяли участь 1000 респондентів з усіх областей України, окрім окупованих територій, а також районів, де відсутній український мобільний зв’язок.