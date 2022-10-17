Окупанти атакували дронами олійний термінал у Миколаєві, вулицями ллється олія. ВIДЕО

Російські окупанти дронами-камікадзе поцілили в ємності одного з провідних експортерів соняшникової олії України в Миколаєві.

Про це повідомив пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук у Facebook.

"17% світового експорту цієї продукції проходило саме через цей термінал у місті Миколаїв. Ворог продовжує політику агресії проти всього світу, наносячи подібні удари про цивільній інфраструктурі аграрного сектору економіки нашої країни", – наголосив він.

За його словами, підприємство потрапило вже під другий удар з боку російських військових. Минулого разу компанія зазнала обстрілів крилатою ракетою.

Також Плетенчук додав, що складною є ситуація поблизу підприємства, враховуючи кількість олії, яка витікає на вулицю. Вогнеборці боролися з полум'ям кілька годин.

За даними місцевих ЗМІ, деякими вулицями Миколаєва течуть річки соняшникової олії.

"Причиною стало ушкодження внаслідок атаки дронами двох резервуарів ємністю по 7,5 тис. тонн кожна на території підприємства Заводського району. Виникла пожежа, яку оперативно загасили співробітники ДСНС. Однак самі цистерни пошкоджені – з них виливається олія. Рідина тече вулицею, стікає до міської зливової каналізації, на дорозі утворилися глибокі масляні калюжі", – пише видання "Новини-N".