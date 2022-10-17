Середня ціна автогазу на АЗС перевищила 27 гривень за літр

Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС за вихідні 15-17 жовтня зросла на 34 копійки – до 27,19 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Так, мережі дніпропетровській мережі VostokGaz і запорізькій ZOG підняли ціни на 70 і 64 копійки – до 27,69 і 28,40 грн/л відповідно. На столичній "Авантаж 7" газ здорожчав на 20 копійок – 25,45 грн/л.

На 54-64 копійок збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 26,70-27,86 грн/л.

У таких мережах як KLO, "БРСМ-Нафта", ОККО, WOG, SOCAR, Shell, та інших автогаз здорожчав на 20-45 копійок за літр.