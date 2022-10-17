"Приватбанк" запустив послугу сплати податків для ФОП через "Приват24"

У застосунку "Приват24" з’явилася нова функція для підприємців, яка дозволяє сплачувати єдиний податок та інші бюджетні платежі.

Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку".

За словами члена правління банку Євгена Заіграєва така можливість зʼявилась для всіх клієнтів ФОПів в оновленій версії застосунку.

"Ми продовжуємо розвиток максимально зручного сервісу для малого бізнесу в "Приват24" для фізичних осіб. Сьогодні ми зробили ще більш зручними бюджетні платежі прямо всередині звичного для всіх мобільного банку", – зазначив він.

Щоб створити бюджетний платіж у "Приват24", підприємцю треба зайти в меню "Бізнес" – "Платіж до бюджету", вибрати отримувача та номер рахунку одержувача. Далі в блоці "Дані платежу" треба обрати код сплати податку, вказати суму та рахунок, з якого будуть списані кошти.

Після перевірки даних необхідно підписати платіж за допомогою SmartID.