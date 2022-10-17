Українці отримають ще 50 мільйонів на власний бізнес за програмою "єРобота"

За результатами сьомої хвилі подачі заявок за програмою мікрогрантів 212 переможцівотримають на започаткування та розвиток бізнесу 48,7 млн грн.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

Загалом уряд вже перерахував отримувачам різних грантових програм майже 200 млн грн.

"Мікрогранти на старт та розвиток бізнесу є найбільш популярною програмою проєкту "єРобота". За результатами семи хвиль цієї програми ми вже маємо 1,7 тисячі переможців, які отримають від держави до 250 тис. грн на реалізацію своїх бізнес-ідей. На сьогодні на різні грантові програми Уряд вже перерахував отримувачам майже 200 млн грн", – зазначила міністерка.

За її словами, через грантові програми уряд не лише підтримує малий бізнес, а ще й покращує ситуацію на ринку праці – визначені переможці програми "Власна справа" в процесі реалізації своїх проєктів створять понад 4000 нових робочих місць.

Серед переможців сьомої хвилі програми "Власна справа" 58 осіб планують започаткувати чи розвивати проєкти в сфері оптової та роздрібної торгівлі, 47 – в переробній промисловості, 34 – в сфері тимчасового розміщування та організації.

Найбільша кількість переможців сьомої хвилі зі Львівської (33 особи), Київської (20 осіб), Рівненської (18 осіб) областей та міста Києва (19 осіб).

У Мінекономіки нагадали, що проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.